Sürpriz teklif! Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ın ayaklarını yerden kesti
Özcan Deniz, geçtiğimiz Haziran ayında 15 aylık evlililiğini tek celsede bitirmiş ve Feyza Aktan ile yollarını ayırmıştı. O günden beri otelde kalan Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in 2. yaş gününde eski eşine sürpriz bir teklifte bulundu.
Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile yeniden nikah masasına mı oturuyor? Koronavirüs karantinası günlerini birlikte geçiren Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın, ikinci kez evlenmeye kararv erdiği iddia edildi.
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‘2. Sayfa’ programının haberine göre; karantina günlerini birlikte geçiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evlilik kararı aldı.
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Hatta Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in 30 Nisan’daki 2. yaş gününde eşi Feyza Aktan’a evlenme teklif etti.
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Aileleri sevinçle karşıladı
Karantina sürecinde sorunları aşan ikili yeniden nikah masasına oturacak. Bu haber çiftin yakınları tarafından da sevinçle karşılandı.
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