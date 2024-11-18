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Sürpriz takas teklifi! Galatasaray Eren Elmalı karşılığında Trabzonspor'a onu verecek

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Sürpriz takas teklifi! Galatasaray Eren Elmalı karşılığında Trabzonspor'a onu verecek

Galatasaray milli futbolcu Eren Elmalı'ya göz dikti. Elmalı'nın transferinde ısrarcı olduğu öne sürülen Galatasaray'ın, Trabzonspor'a takas artı para önerisinde bulunduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Sürpriz takas teklifi! Galatasaray Eren Elmalı karşılığında Trabzonspor'a onu verecek

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, sol bek çalışmalarını sürdürüyor.  Teknik direktör Okan Buruk'un listesinde Trabzonspor'un milli yıldızı Eren Elmalı var.

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Sürpriz takas teklifi! Galatasaray Eren Elmalı karşılığında Trabzonspor'a onu verecek

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay takası ile birlikte 3 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

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Sürpriz takas teklifi! Galatasaray Eren Elmalı karşılığında Trabzonspor'a onu verecek

Transferin gerçekleşmesinin yolu ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kerem Demirbay'dan geçiyor.

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Sürpriz takas teklifi! Galatasaray Eren Elmalı karşılığında Trabzonspor'a onu verecek

Güneş, Elmalı'nın ayrılmasına izin verirse ve Demirbay, Trabzonspor'da formayı giymeyi kabul ederse transfer gerçekleşecek.

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