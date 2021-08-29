Sürpriz projesini açıkladı! BluTV Saygı yıldızı Nejat İşler 'Ercüment sevişken' deyip konuştu
Uzun süre önce Bodrum Gümüşlük'e yerleşen, İstanbul'a yalnızca dizi ve film çekimleri için giden oyuncu Nejat İşler, rol aldığı dizideki 'Ercüment Çözer' karakteri hakkında konuştu.
BluTV'de seyirciyle buluşan Saygı dizisinde Miray Daner ve Boran Kuzum'la başrolü paylaşan Nejat İşler, dizinin ikinci sezonu öncesi Yasemin Şefik’in hazırladığı 'Mevzu Aşk' programına konuk oldu. İşler dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan ünlü oyuncu, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimlerin de akın ettiği gözde tatil bölgesinde bir süre olmayacağını açıkladı.
İşler "Herkes Bodrum'a giderken, ben şimdi altı ay buradayım. Hatta herkes gider Mersin'e, ben giderim tersine gibi bir şey oldu. Bu sezon boyunca işler var, İstanbul’da olacağım” ifadelerini kullandı.
Nejat İşler, hayat verdiği 'Ercüment Çözer' karakteri hakkında, "Ercüment, sevişken bir karakter. Onda aşk yok. Zaten geçen sezon aşkı kullanmıştı” yorumunu yaptı.