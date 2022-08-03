Sürpriz karar çıktı! "İbo Show" yeni sezonda olmayacak nedeni herkesi hayrete düşürdü
Şarkılarıyla gönüllere taht kuran İbrahim Tatlıses yıllar sonra İbo show programıyla ekranlara dönüş yapmıştı. Hafta sonu en çok izlenen yayınlar arasında yer alan İbo show yeni sezonda olmayacak. Programın neden yayından kaldırıldığı ise herkesi hayrete düşürdü.
Filmleriyle, şarkılarıyla gönüllere taht kuran İbrahim Tatlıses yıllar sonra İbo show programıyla ekranlara dönüş yapmıştı. Hafta sonu en çok izlenen yayınlar arasında yer alan program için sürpriz karar çıktı. İbo show yeni sezonda izleyici karşısında olmayacak. İbo Show'un neden yayından kaldırıldığı ise herkesi hayrete düşürdü. Bakın sevilen program yeni sezonda neden olmayacak?
Yıllar sonra İbo Show programı ile ekranlara tekrar dönüş yapan İbrahim Tatlıses'e Star TV'den karar çıktı. Yeni sezonda olmayacak.
İbrahim Tatlıses yaşadığı silahlı saldırı sonucu ekranlardan uzak bir süre uzak kalmıştı. Saldırı sonucu bir yanı felç olan Tatlıses, yıllar sonra İbo Show programı ile ekranlara geri dönüş yapmıştı.
9 yıl sonra ekranlara dönen Tatlıses sevenlerini sevindirirken Star TV'den yeni sezon için şoke eden bir karar çıktı.