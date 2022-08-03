Sürpriz karar çıktı! "İbo Show" yeni sezonda olmayacak nedeni herkesi hayrete düşürdü

Filmleriyle, şarkılarıyla gönüllere taht kuran İbrahim Tatlıses yıllar sonra İbo show programıyla ekranlara dönüş yapmıştı. Hafta sonu en çok izlenen yayınlar arasında yer alan program için sürpriz karar çıktı. İbo show yeni sezonda izleyici karşısında olmayacak. İbo Show'un neden yayından kaldırıldığı ise herkesi hayrete düşürdü. Bakın sevilen program yeni sezonda neden olmayacak?