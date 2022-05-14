Sürpriz gelişmeyi Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor'da eleme adayı belli oldu: Hiç potaya bile girmemiştim
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı.
Survivor All Star'da yeni bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Merve ve Parviz'in sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a vedalarının ardından, iki hafta boyunca Survivor'da eleme olmayacağı Acun Ilıcalı tarafından yarışmacılara duyurulmuştu.
Zorunlu elemelerin hemen ardından gerçekleşen dördüncü dokunulmazlık oyunu ise nefes kesti. Ünlüler ve gönüllüler, geride bıraktığımız haftayı eleme olmadan geçirdi. Gözler dördüncü eleme adayına çevrildi.
Bu haftanın dördüncü dokunulmazlık yarışı hayata geçirildi. Kadınlar yarışını ünlüler kazandı, erkekler mücadelesini de ünlüler takımı aldı ve dokunulmazlık da ödül de ünlüler takımının oldu.
Ünlüler, güzel bir duşun ardından yemek sofrasında bir araya geldi. Ardından ada konseyine gidildi.