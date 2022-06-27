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Sürpriz değişiklik! Ahu Sungur yeni sezona bakın hangi bomba proje ile merhaba diyor

Sürpriz değişiklik! Ahu Sungur yeni sezona bakın hangi bomba proje ile merhaba diyor

"Ayrılsak da Beraberiz" dizisi ile yıldızı parlayan, senaristliğini Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" filmindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ahu Sungur yeni sezonda ekranların reyting alan programı "Bir Şansım Olsa" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programı merakla bekleyen Sungur programın sunumuyla her cumartesi-pazar seyirci karşısında olacak..

Sürpriz değişiklik! Ahu Sungur yeni sezona bakın hangi bomba proje ile merhaba diyor

"Ayrılsak da Beraberiz" dizisi ile şöhreti yakalayan senaristliğini Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" filmindeki rolüyle hafızalara kazınan, daha nice projelerde rol alan oyuncu Ahu Sungur yeni sezonda ekranların reyting alan programı "Bir Şansım Olsa" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programı heyecanla beklediğini dile getiren Sungur, cumartesi-pazar günleri ekrana gelecek olan programla ikinci bir şans isteyenlere, şans kapısını aralamasına yardımcı olacak... 

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Sürpriz değişiklik! Ahu Sungur yeni sezona bakın hangi bomba proje ile merhaba diyor

Sürpriz değişiklik

Show TV’nin, yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği, ilgiyle izlenen programı 'Bir Şansım Olsa' yeni sezona sürpriz bir değişiklikle giriyor. 

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Sürpriz değişiklik! Ahu Sungur yeni sezona bakın hangi bomba proje ile merhaba diyor

Programın sunucu koltuğunda Ahu Sungur var

Programın sunucu koltuğuna, yer aldığı dizi ve filmlerle adından başarıyla söz ettiren oyuncu Ahu Sungur oturuyor.

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Sürpriz değişiklik! Ahu Sungur yeni sezona bakın hangi bomba proje ile merhaba diyor

Ahu Sungur'un sunumuyla...

Gerçek yaşamdan etkileyici hikayeleri seyirciyle buluşturan program 'Bir Şansım Olsa', artık başarılı oyuncu Ahu Sungur'un sunumuyla ekrana gelecek.

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