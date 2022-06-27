Sürpriz değişiklik! Ahu Sungur yeni sezona bakın hangi bomba proje ile merhaba diyor
"Ayrılsak da Beraberiz" dizisi ile yıldızı parlayan, senaristliğini Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" filmindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ahu Sungur yeni sezonda ekranların reyting alan programı "Bir Şansım Olsa" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programı merakla bekleyen Sungur programın sunumuyla her cumartesi-pazar seyirci karşısında olacak..
"Ayrılsak da Beraberiz" dizisi ile şöhreti yakalayan senaristliğini Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" filmindeki rolüyle hafızalara kazınan, daha nice projelerde rol alan oyuncu Ahu Sungur yeni sezonda ekranların reyting alan programı "Bir Şansım Olsa" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programı heyecanla beklediğini dile getiren Sungur, cumartesi-pazar günleri ekrana gelecek olan programla ikinci bir şans isteyenlere, şans kapısını aralamasına yardımcı olacak...
Sürpriz değişiklik
Show TV’nin, yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği, ilgiyle izlenen programı 'Bir Şansım Olsa' yeni sezona sürpriz bir değişiklikle giriyor.
Programın sunucu koltuğunda Ahu Sungur var
Programın sunucu koltuğuna, yer aldığı dizi ve filmlerle adından başarıyla söz ettiren oyuncu Ahu Sungur oturuyor.
Ahu Sungur'un sunumuyla...
Gerçek yaşamdan etkileyici hikayeleri seyirciyle buluşturan program 'Bir Şansım Olsa', artık başarılı oyuncu Ahu Sungur'un sunumuyla ekrana gelecek.