Sürpriz değişiklik! Ahu Sungur yeni sezona bakın hangi bomba proje ile merhaba diyor

"Ayrılsak da Beraberiz" dizisi ile şöhreti yakalayan senaristliğini Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" filmindeki rolüyle hafızalara kazınan, daha nice projelerde rol alan oyuncu Ahu Sungur yeni sezonda ekranların reyting alan programı "Bir Şansım Olsa" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programı heyecanla beklediğini dile getiren Sungur, cumartesi-pazar günleri ekrana gelecek olan programla ikinci bir şans isteyenlere, şans kapısını aralamasına yardımcı olacak...