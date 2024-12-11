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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın evi görüntülendi

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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın evi görüntülendi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın başkent Şam'daki evi görüntülendi.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın evi görüntülendi

Esed'ın kardeşi Tümgeneral Mahir'e ait bir malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu. Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esed, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.

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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın evi görüntülendi
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın evi görüntülendi
39
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın evi görüntülendi
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