Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın evi görüntülendi
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın başkent Şam'daki evi görüntülendi.
Esed'ın kardeşi Tümgeneral Mahir'e ait bir malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu. Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esed, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.
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