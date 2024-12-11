Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'ın kardeşi Mahir Esed'ın evi görüntülendi

Esed'ın kardeşi Tümgeneral Mahir'e ait bir malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu. Acımasızlığıyla bilinen Mahir Esed, tümgeneralliğe eşdeğer bir rütbeye sahip ve Suriye ordusunun seçkin Dördüncü Tümeni'ni komuta ediyordu.