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Suriyeliler Şam yolunda! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Suriyeliler Şam yolunda! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Halk yaşananlar sonrası Şam’a geri dönmeye başladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Suriyeliler Şam yolunda! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Suriye'de 61 yıl boyunca hüküm süren Baas rejiminin çöküşü, ülkede yeni bir dönemin kapısını araladı.

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Suriyeliler Şam yolunda! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Baas rejiminin çöküşünün ardından halk, yıllardır terk etmek zorunda kaldıkları Şam’a geri dönmeye başladı.

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Suriyeliler Şam yolunda! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Yoğun araç trafiği, özellikle Şam’a giriş ve çıkış yollarında uzun kuyruklara neden oldu. 

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Suriyeliler Şam yolunda! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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