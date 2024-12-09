Suriyeliler Şam yolunda! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Anadolu Ajansı
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Halk yaşananlar sonrası Şam’a geri dönmeye başladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Suriye'de 61 yıl boyunca hüküm süren Baas rejiminin çöküşü, ülkede yeni bir dönemin kapısını araladı.
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Baas rejiminin çöküşünün ardından halk, yıllardır terk etmek zorunda kaldıkları Şam’a geri dönmeye başladı.
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Yoğun araç trafiği, özellikle Şam’a giriş ve çıkış yollarında uzun kuyruklara neden oldu.
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