BIST 1.389
DOLAR 8,68
EURO 10,26
ALTIN 504,51

Suriyeliler akın akın bayram için ülkelerine gidiyorlar

İhlas Haber Ajansı
Suriyeliler akın akın bayram için ülkelerine gidiyorlar

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu.

Suriyeliler akın akın bayram için ülkelerine gidiyorlar

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu.

17
Suriyeliler akın akın bayram için ülkelerine gidiyorlar

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkesine geçiyor

27
Suriyeliler akın akın bayram için ülkelerine gidiyorlar

Bayram için gidenlerin sayısı bu sabah itibariyle 2 bini buldu. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, Göç İdaresinin kontrolünde ülkelerine gidiyor.

37
Suriyeliler akın akın bayram için ülkelerine gidiyorlar

Göç İdaresi personelinin refakatinde işlemleri yapılan . Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması dolayısıyla ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.

47