Suriyeli tatlıcının duygulandıran görüntüleri
Anadolu Ajansı
Suriye'nin Azez şehrinde bir tatlıcı, açılan desliği ziyaret etmek için bölgeye giden Sakarya'nın Geyve ilçesinden bir grup esnafın Türk olduğunu anlayınca kendilerinden yedikleri tatlının parasını almak istememesine dair görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Suriye'nin Azez şehrindeki Uluslararası Şam Üniversitesinde geçen yıl bir dersliğin açılmasını topladıkları yardımlarla sağlayan Sakarya'nın Geyve ilçesindeki bir grup esnaf, bölgeyi ziyaret ettikten sonra çadır kentleri de dolaştı, çarşıda alışveriş yaptı.
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Bir dükkanda tatlı yiyen grup yedikleri yiyeceklerin parasını ödemek istedi.
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Tercümanları aracılığıyla müşterilerinin Türk olduğunu öğrenen dükkan sahibi, gruptan para almak istemedi.
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Müşterilerinin ısrarına rağmen para almamak için direnen Azezli tatlıcının o anlarını gruptaki bir kişi kayda alıp sosyal medyada paylaştı.
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