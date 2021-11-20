Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman serbest bırakıldı Türk bayrağıyla poz verdi

"Bize kapılarını açan Türkiye'ye asla ihanet etmedim"

Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Süleyman, "Ben ülkemdeki iç savaşın ardından Türkiye'ye geldim. Avrupa'da Almanya, Fransa ve Amerika'da bana oturma izni verdiler. Ben kabul etmedim. Benim akrabalarımın olduğu Türkiye'de Şanlıurfa'da yaşamayı seçtim. Bize kapılarını açan Türkiye'ye asla ihanet etmedim" dedi.