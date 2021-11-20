Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman serbest bırakıldı Türk bayrağıyla poz verdi
ŞANLIURFA'da terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman (Omar Souleyman) serbest bırakıldı. Ömer Süleyman'ın Türk bayrağıyla poz vermesi dikkat çekti.
ŞANLIURFA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Kasım'da 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman'ı operasyonla yakaladı. Süleyman, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen Süleyman, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Yakınları ve ailesi tarafından Türk bayrağıyla karşılandı
PKK/YPG terör örgütüne üye olmak suçundan Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Ömer Süleyman (Omar Souleyman), çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Ömer Süleyman, serbest kalmasının ardından yakınları ve ailesi tarafından Türk bayrağıyla karşılandı.
"Bize kapılarını açan Türkiye'ye asla ihanet etmedim"
Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Süleyman, "Ben ülkemdeki iç savaşın ardından Türkiye'ye geldim. Avrupa'da Almanya, Fransa ve Amerika'da bana oturma izni verdiler. Ben kabul etmedim. Benim akrabalarımın olduğu Türkiye'de Şanlıurfa'da yaşamayı seçtim. Bize kapılarını açan Türkiye'ye asla ihanet etmedim" dedi.