Suriyeli muhalif ve Kandil'deki PKK'lı kaç konteynır muz yer?

Sizce savaş içinde ekonomik zorluklarla boğuşan bir Suriyeli günde kaç muz yiyebilir?

Veya iç sorunları bir türlü bitmeyen Kuzey Irak’ta yaşayan bir Kürt vatandaşı…

Önceki gün Mersin Limanı'nda yine yüklü bir kokain konteynırı yakalanınca bu soru yine aklıma geldi.

Insight Crime'ın muz problemi

Önümde bu konuyla ilgili ilginç bir araştırma yazısı duruyor.

“Insight Crime” adlı 2010 yılında kurulmuş, dünyadaki suç örgütleri üzerine çalışmalar yapan bir akademik kuruluş tarafından hazırlanmış bir rapor.

İlgi konularından biri de uyuşturucu trafiği…

İşte o kuruluşun “Türk Muzu” başlıklı bir araştırma yazısında okuduğum muz rakamları kafamı karıştırdı.

Aslında geçen yıl 7 Temmuz günü yayınlanmış, ben yeni okudum.

Yazı çok ilginç ancak ihtiyatla okudum.

Çünkü verdiği sayısal veriler ilginç ama ihtiyatla okunması gerek. Özellikle Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele konusundaki yorumlarına hiç katılmadım.

Size de aynı şeyi tavsiye ederim.

Neden olduğunu da birazdan açıklayacağım.

Narkos kartelleri muz konteynırını keşfediyor

Önce şu ayrıntı ile başlayayım.

Yazının girişinde ilginç bir fotoğraf kullanılmış.

Kolombiya’dan ithal edilmiş muz kutuları önünde poz vermiş Türk polisleri görülüyor.

Dünya uyuşturucu trafiğinde “muz” artık çok önemli bir unsur haline geldi.

Çünkü uyuşturucuların küçümsenmeyecek bölümü Latin Amerika’dan gönderilen muz dolu konteynırlarla yapılıyor.

Üstelik pandemi sırasında patlayan konteynır krizi, muzcuları zerre kadar etkilemedi.

Muz kokaini Türkiye üzerinden nereye gidiyor

Türkiye bu trafik içinde dünyanın en önemli transit merkezlerinden biri haline geldi.

Yazıda verilen bilgileri şöyle özetleyebilirim.

(*) Türkiye üzerinden transitin yüzde 70’i Orta Doğu’ya, yüzde 30’u Avrupa’ya gidiyor.

(*) Avrupa’ya giden kokainin büyük bir bölümü Rusya adresli. Kafkasya ve eski cumhuriyetlere kokain, Rusya üzerinden sevkediliyor.

(*) Türkiye’den gelen kokain artık İngiltere ve Avrupa pazarı için çok kârlı değil. Çünkü Avrupa’da daha ucuza gelecek iki transit merkezi var.

Arnavutluk mafyası ve İtalya’da Calabria kaynaklı Ndrangheta suç örgütü bunu daha etkili ve ucuz şekilde yapıyor.

Escobar'ın öldürülmesinden sonra karteller pazarı bölüşüyor

(*) Kolombiya’da Escobar’ın öldürülmesinden sonra Latin Amerika kartelleri arasında kendiliğinden bir pazar bölüşümü oldu.

ABD pazarı Meksika kartellerine kalırken, Kolombiya kartelleri Avrupa’ya yöneldi.

Belçika'da 55 dolar olan kokain, Suudi Arabistan'da ne oluyor

(*) Kokainin yeni ipek yolu şu: Venezueala’nın La Guaria limanı ile Mersin.

(*) Tarihte ipek yoluyla gönderilen ürünler Batı’ya gittikçe daha kıymetli ve pahalı hale gelirdi. Kokain ipek yolundakiler ise Doğu’ya gittikçe kıymetleniyor ve pahalanıyor.

2017 fiyatları ile Belçika’da sokakta birim satışı 55 dolar olan kokain, İsrail’de 117, Ürdün’de 170, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 475, Suudi Arabistan’da 500 dolar oluyor.

Geçen temmuz Mersin'e gelen 679 konteynır muz nereye gitti?

(*) Suriye iç savaşı Bir "Çöl Yolu"nu oluşturdu.

Mersin limanından dağıtılan “Kokain-muz kamyonları” Orta Doğu’ya yayılıyor.

(*) Bir basit örnek: Geçen Temmuz ayında bir gün Mersin limanına 679 konteynir muz geldi. Bunlardan sadece 30 konteynır Türkiye’de iç pazara gitti, 500’den fazla konteynırın adresi Kuzey Irak’tı.

Cem Yılmaz'ın havuz probleminden daha absürd bir muz problemi

İşte tam burada Cem Yılmaz’ın havuz probleminden daha absürd bir muz problemi çıkıyor karşımıza.

Sizce Kuzey Iraklı bir Kürt günde kaç muz yer?

85 milyon nüfuslu Türkiye 30 konteynırla bir dönem muza doyuyorsa…

5 milyon nüfuslu Kuzey Irak vatandaşının kaç muzla doyabileceğini bir hesaplayın.

Türkiye'nin ihraç ettiği muzun yüzde 83'ü tek ülkeye gidiyor

Bir başka ilginç rakam daha var. Türkiye Mersin limanı sayesinde büyük bir muz ihracatçısı haline geldi.

Ama ilginç olan şu. 2020 yılında ihraç ettiği muzların yüzde 83’ü tek ülkeye gidiyor.

Suriye’ye…

Savaş içinde ekonomik zorluklarla mücadele eden Suriye halkının bu kadar çok muz meraklısı olması tuhaf değil mi…

Kuzey Irak mı, Kandil mi, Suriye mi, muhalifler mi?

Türkler mi muzu hiç sevmiyor?

Kürtler ve Suriyeliler mi çok fazla seviyor?

Veya konteynırlar içinde başka ne var? Kuzey Irak üzerinden Kandil, oradan da muhalif savaşçıların kontrolündeki Suriye üzerinden BAE, Dubai, Suudi Arabistan’a giden çöl yoluna mı çıkıyor…

Yazıda bu soru yok, ama benim aklımdan geçmiyor değil.

Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede en başarılı yılı

Yazıdan öğrendim. Türkiye uyuşturucu ile mücadele tarihinde 2013 çok önemli bir yılmış.

O yıl polis ve gümrük görevlileri uyuşturucuya karşı çok başarılı çalışmış ve Türkiye Uluslararası Şeffaflık endeksinde 55’inci sıraya yükselmiş.

Yazının bundan sonraki bölümü tuhaflaşıyor

Ancak yazının bu noktasından itibaren, işin içine “FETÖ sızıntısı olduğu şüphesi” olan birtakım rakam ve yorumlar girmeye başlıyor.

Çünkü onların iddiasına göre; Türkiye o yılın, yani 2013’ün aralık ayından itibaren uyuşturucu ile mücadelede gerilemeye başlamış.

O yıl 5 gün içinde uyuşturucuyla mücadele eden ekipten 350 uzman polis görevlisi başka görevlere sürülmüş.

8000 polis görevlisi işini kaybetmiş ve 2016 ylından itibaren de kokain kaçakçılığı ile mücadele eden polis, hakim ve savcılar görevlerini kaybetmiş.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz yorumları FETÖ kokuyor

Dikkat ettiyseniz bu da 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbesini izleyen günleri kapsıyor.

Bana göre yazı bu noktadan itibaren “Araştırmacı tarafını” kaybediyor.

Çünkü hepimiz biliyoruz ki; bahsettiği o dönem, FETÖ Terör Örgütü'nün devletin polisi, yargısı içindeki uzantılarının tasfiye edildiği dönemdi. Yani bir tür “Devleti ele geçirme darbesinin ” önlendiği yıllar…

İddiasına göre “2017 yılından itibaren Türkiye’nin kokainle mücadelesi delindi ve Türkiye Uluslararası Şeffaflık sıralamasında diplere düştü.”

Mersin'in XRay'leri fili bile görmez mi?

Yazının şu noktasından itibaren verilen bazı bilgiler kirlilik noktasına kadar ulaşıyor.

Mesela vakfın araştırmacılarına Ahmet Yılmaz takma adıyla konuşan bir Türk, “Mersin’deki X Ray aletleri konteynırın içine fil koysanız onu bile göremeyecek kadar kötü” diyor.

Oysa bundan bir süre önce aralarında muhalif gazetecilerin de bulunduğu bir grup Mersin’e götürüldü ve bu XRay aletleri gösterildi.

Onlardan olumsuz bir değerlendirme geldiğini hatırlamıyorum.

InsightCrime hakkında Insight bilgiler

İşte bu noktadan sonra küçük bir araştırma yaptım.

Nedir bu “InsightCrime” kurumu ve kimler kurmuştur?

2010 yılı Nisan ayında Steven Dudley ve Jeremy McDermott adlı iki kişi tarafından kurulmuş bir “Araştırmacı Gazetecilik” kuruluşu.

Asıl amacı “Latin Amerika ve Karayip bölgesindeki organize suç örgütleri ile ilgili araştırmalar yapmak.

Arkadaki iki finansörden biri çok tanıdık bir isim

İki yerde merkezi var.

Bir ABD’de Washington DC’da..

Öteki de Kolombiya’nın Medelin şehrinde.

Yani Escobar’ın memleketinde.

Peki arkasındaki finansörler kim?

Biri American University fonları.

Ötekine gelince, işte orada ilginç ve tanıdık bir isim ortaya çıkıyor.

“Açık Toplum Vakfı…”

Yani Soros’un parası var.

Soros düşmanı değilim, ama bu yoruma hiç katılmıyorum

Kendi payıma Açık Toplum Vakfı'nın çalışmalarına, otoriter rejimlerdeki iktidar sahiplerinin baktığı gibi bir “öcü” gözüyle bakıp onu günah keçisi haline getirenlerden değilim.

Ama “Türkiye’de 15 Temmuz’dan sonra uyuşturucu ile mücadele eden uzman görevlilerin tasfiye edildiği” görüşüne de hiç katılmıyorum.

Arada bazı insanlara haksızlık edildiği bir gerçek.

Ne var ki; o hareketin amacı devlet içinde yuvalanan darbecilerin tasfiyesiydi ve gerekliydi…

Ama Türkiye'nin bir muz sorunu olduğu da gerçek

Yine de yazının ilk bölümünde verilen rakam ve bilgilerin çok önemli ve ilginç olduğunu kaydedeyim.

Yani artık Türkiye’nin “Mersin limanı merkezli ciddi bir muz sorunu” vardır.

Tabii şunu da sorabilirsiniz.

Bu yorumu yapan bir kuruluşun verdiği rakamlara ne kadar güvenebilirsiniz?

Ben bu sorunun cevabını veremem.

Ama “Insight Crime” arkasında ciddi bir üniversite bulunan “araştırmacı gazetecilik” kurumu olarak biliniyor.

Yazı 9 aydır kuruluşun sitesinde duruyor, bir çok gazeteci tarafından atıflar yapılıyor.

Seçimden sonra ciddi bir araştırma gerekli

Bu da Mersin limanı hakkında giderek daha olumsuz bir hava oluşmasına yol açıyor.

Herhalde Türk yetkililerin elinde bu konuda rakamlar mevcuttur.

Bu konuyu açıklığa kavuşturmalarında yarar var.

Seçimden sonra bir Meclis araştırmasını hak edecek kadar Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren rakamlar bunlar.

Dünya kamuoyunu da ikna edecek şekilde aydınlatılmasında yarar var.