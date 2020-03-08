Suriyeli minik mültecinin ağır yükü

Pazarkule - Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede annesi ile birlikte aldıkları bebek bezlerini biber gazı ve silah sesleri arasında düşe kalka yürüyerek kendi yükünü taşımaya çalışan 2 yaşındaki Suriyeli minik Necla'nın görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

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