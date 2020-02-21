Suriyeli Hamis, Liverpool’un yıldızı Salah'ın kramponuyla mutlu oldu

İngiltere’de yaşayan Hint asıllı iş insanı, tesadüfen izlediği Hamis'e Muhammed Salah’tan oğlu için aldığı imzalı bir çift kramponun bir tekini gönderdi. Krampon teslim edilince büyük mutluluk yaşayan Hamis El Gacir, "Futbol oynamayı çok seviyorum. Bacağım olmadığı ve bir daha futbol oynayamayacağım için çok üzülüyordum. Ancak babam beni Türkiye`ye getirdi ve protez bacağa kavuştum. Burada fırsat buldukça futbol oynuyor, penaltı atıyorum. Mısırlı futbolu Muhammed Salah’ı da çok seviyorum. Ona hayranım. Tıpkı onun gibi bir futbolcu olmak istiyorum. Salah’ın imzasını taşıyan krampon bana geldiği zaman çok sevindim. Mutluluğumu anlatamam. Bir gün onunla tanışmak istiyorum" dedi.