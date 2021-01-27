Suriyeli çocukları dilendirdiler dayak attılar! İstanbul'daki operasyonda 21'i kurtarıldı
SURİYE'den kaçak yollarla getirilip dilendirilen 21 çocuk kurtarılırken 2 şüpheli hakkında 'insan ticareti' suçundan işlem yapıldı.
İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla sokaklarda dilendirilen çocuklara yönelik olarak çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında dilendirilen Suriye uyruklu bir çocuk muhafaza altına alındı.
Yapılan araştırmalarda Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendiren bir şebeke tespit edildi. Ardından belirlenen Bağcılar'daki iki ayrı adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
21 çocuk kurtarıldı: Barındırıldıkları iki depoya baskında yaşları 10 ile 15 arasında değişen 21 Suriyeli çocuk kurtarıldı.
Şebeke de Suriye uyruklu: Operasyonda şebeke üyesi Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.