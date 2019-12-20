Suriyeli baba iki günde iki evladını kaybetti yürek yakan o an
ADANA 'da demir kapıya sıkışarak hayatını kaybeden oğlunun cenazesi için Suriye'ye giden Halid El Hamit, dönüş yolunda PKK'nın saldırısında bir evladını daha kaybetti.
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 34 yaşındaki Halid El Hamit, Adana'ya yerleşti.Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte bir çiftlik evinde çalışan Halid El Hamit'in 4 yaşındaki oğlu Ömer, başını demir kapının arasına sıkıştırdı ve burada can verdi.Acılı aile, evlatlarının cenazesi için hep birlikte Suriye'ye gitti.
4 yaşındaki oğlunu toprağa verdikten sonra Türkiye'ye dönmek için yola çıkan Suriyeli aile, dönüş yolunda kalleş terör örgütü PKK'nın saldırısına uğradı.PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının patlaması sonucunda acılı aile 9 yaşındaki Eye El Hamit'i de kaybetti.
Acısı fotoğraflara da yansıdı
2 gün içerisinde 2 oğlunu da toprağa vermek zorunda kalan Suriyeli babanın acısı, fotoğraflara da yansıdı.
PKK sivilleri vurdu
Kalleş saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, “Terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Tel Abyad Gümrük Kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 2 masum sivil hayatını kaybederken, 3 masum sivil de yaralandı” ifadelerine yer verildi.