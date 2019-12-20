Suriyeli baba iki günde iki evladını kaybetti yürek yakan o an

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 34 yaşındaki Halid El Hamit, Adana'ya yerleşti.Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte bir çiftlik evinde çalışan Halid El Hamit'in 4 yaşındaki oğlu Ömer, başını demir kapının arasına sıkıştırdı ve burada can verdi.Acılı aile, evlatlarının cenazesi için hep birlikte Suriye'ye gitti.