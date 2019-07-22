Suriyeli adam tanesini 800 TL'den satıyor! Hatay'da boş varillerle bakın neler yapıyor
SURİYE'de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemize gelen milyonlarca kişiden biri olan İbrahim Hac Taha, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş varillerden yaptıklarıyla geçimini sürdürüyor.
Akaryakıt nakliyesinde kullanılan varillerle koltuk ve masa takımı yapan İbrahim Hac Taha, İdlib’den ailesini de alarak Türkiye’ye geldiğini ve beş yıldır da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşadığını belirtti.
15
Bir yandan demircilikle uğraşan bir yandan da varilleri bambaşka bir hale getirerek satan Taha, satın aldığı varillerden koltuk, masa ve sandalye yaptığını ve 800 TL'den sattığını söyledi.
25
Taha, konuşmasına şu şekilde devam etti: “İç savaş nedeniyle ailemi alarak Reyhanlı’ya yerleştim. Aslında İdlib’de yaşıyordum"
35
Büyük ilgi görüyor: "Reyhanlı’da ise mesleğimi yapıyorum. Ayrıca, kapı ve pencere işi de yapıyorum. Varillerden koltuk ve masa takımı yapıyorum. Büyük ilgi görüyor”
45