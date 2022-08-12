Suriye'de Türk bayrağı yaktılar, Mustafa sandal ateş püskürdü! Öfkeden deliye döndü, açtı ağzını yumdu gözünü!
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Suriyelilerin yaptığı eyleme tepki gösterdi. Suriye'nin kuzeyinde yapılan sokak eylemlerinde Türk bayrağı yakıldı. Türk bayrağının yakıldığı görüntüler ortaya çıktı. Bunun üzerine Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla adeta ateş püskürdü: "Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final. Bayrağımıza uzanan hadsiz eller!''
Her yaptığıyla çok konuşulan Mustafa Sandal, bu sefer sosyal medyadan öfke kustu. Suriye'nin kuzeyinde yapılan eylemde Türk bayrağı yakıldığını gören Sandal, ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı o tepki paylaşımıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, bakın neler söyledi...
Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de dün akşam bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı.
Saldırının görüntülerinin yayılmasıyla tepkiler de beraberinde geldi.
Başarılı şarkıcı Mustafa Sandal da Türk Bayrağı'na yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı.