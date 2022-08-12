Suriye'de Türk bayrağı yaktılar, Mustafa sandal ateş püskürdü! Öfkeden deliye döndü, açtı ağzını yumdu gözünü!

Her yaptığıyla çok konuşulan Mustafa Sandal, bu sefer sosyal medyadan öfke kustu. Suriye'nin kuzeyinde yapılan eylemde Türk bayrağı yakıldığını gören Sandal, ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı o tepki paylaşımıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, bakın neler söyledi...