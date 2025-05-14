Suriye’de Trump’ın kararı kutlamalarla karşılandı
ABD Başkanı Donald Trump, Riyad’daki forumda yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Kararın ardından başkent Şam’da halk kutlamalar düzenlerken, Suriye Dışişleri Bakanı bu gelişmeyi "tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.
Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.
ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirdi.