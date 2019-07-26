Suriye'de küçük kız çocuğunun kahramanlığı yürekleri sızlattı
SURİYE Eriha bölgesindeki bombardıman sonrası yıkılan bir evde baba ve üç çocuğunun hayatta kalma mücadelesi görenlerin yüreğini parçaladı.
Suriye'nin İdlib kentindeki Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne dün Esad güçleri ve Rusya'ya ait uçaklar tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti. SY24 muhabiri Beşar Şeyh tarafından çekilen görüntüde, saldırı sonrası yıkılan parçaların arasında kalan üç çocuğuna bakan bir babanın feryadı ve 5 yaşındaki kız çocuğunun, bombardıman sonrası, enkazda bir moloza asılı kalan 1 yaşındaki kardeşini kurtarmak için canını tehlikeye attığı görülüyor.
Takılı kalan elbisesinden tutuyor
5 yaşında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, düşmekte olan bir yaşından küçük kardeşini düşmekten kurtarmak için elbisesinin takıldığı parçayı tutmaya çalışıyor. Bu sırada diğer erkek kardeşinin de beton parçaların arasında olduğu görülüyor.
Kız çocuğu büyük bir cesaretle enkazda sıkışan kardeşini tutup kurtarıyor.
Beyaz Baretliler kurtardı
Olayın fark edilmesinin ardından yıkılan 5 katlı binaya koşan Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, baba ve üç kızını kurtardı.