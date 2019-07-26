Suriye'de küçük kız çocuğunun kahramanlığı yürekleri sızlattı

Suriye'nin İdlib kentindeki Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne dün Esad güçleri ve Rusya'ya ait uçaklar tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti. SY24 muhabiri Beşar Şeyh tarafından çekilen görüntüde, saldırı sonrası yıkılan parçaların arasında kalan üç çocuğuna bakan bir babanın feryadı ve 5 yaşındaki kız çocuğunun, bombardıman sonrası, enkazda bir moloza asılı kalan 1 yaşındaki kardeşini kurtarmak için canını tehlikeye attığı görülüyor.