Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Timmerman görüntülendi
Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, Şam güneyinde bulunduğu bir köyde AA tarafından görüntülendi.
Şam'daki AA muhabirleri, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan, ABD vatandaşı Timmerman'a, başkentin güneyindeki bir köy evinde ulaştı.
Bitkin ve bakımsız olduğu görülen Timmerman, AA'ya yaptığı açıklamada, "7 ay önce Lübnan ve Suriye arasındaki dağlarda kalırken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındığını" söyledi.
Timmerman, Şam'da rejimin güvenlik birimlerine ait "Filistin Şubesi" adlı gözaltı ve işkence merkezinde tutulduğunu belirtti.
ABD'nin Missouri eyaletinden olduğunu kaydeden ve "hac ibadeti" için ABD'den yola çıktığını ifade eden Timmerman, martta Avrupa'ya gittiğini, mayısta Lübnan'ın Zahle kentine geldiğini ve sonrasında Suriye'ye gittiğini anlattı.