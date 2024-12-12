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Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Timmerman görüntülendi

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Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Timmerman görüntülendi

Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, Şam güneyinde bulunduğu bir köyde AA tarafından görüntülendi.

Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Timmerman görüntülendi

Şam'daki AA muhabirleri, 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesiyle güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan, ABD vatandaşı Timmerman'a, başkentin güneyindeki bir köy evinde ulaştı.

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Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Timmerman görüntülendi

Bitkin ve bakımsız olduğu görülen Timmerman, AA'ya yaptığı açıklamada, "7 ay önce Lübnan ve Suriye arasındaki dağlarda kalırken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındığını" söyledi.

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Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Timmerman görüntülendi

Timmerman, Şam'da rejimin güvenlik birimlerine ait "Filistin Şubesi" adlı gözaltı ve işkence merkezinde tutulduğunu belirtti.

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Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Timmerman görüntülendi

ABD'nin Missouri eyaletinden olduğunu kaydeden ve "hac ibadeti" için ABD'den yola çıktığını ifade eden Timmerman, martta Avrupa'ya gittiğini, mayısta Lübnan'ın Zahle kentine geldiğini ve sonrasında Suriye'ye gittiğini anlattı.

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