Suriye'de evlerini kaybettiler Hatay'da alın teriyle geçinmeye çalışıyorlar

'Dilencilik yapmaktan daha iyi': Fedya Abdo da, “Kağıt toplayıp, satıyoruz. Bazı insanlar bizi ayıplıyor, ama bunda ayıplanacak bir şey yok. Dilencilik yapmaktan daha iyi. Ailemizin geçimini sağlamak için bu işi yapıyoruz" diye konuştu.