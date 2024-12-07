Suriye'de evine döndü köyünü tanınmaz halde buldu
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Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan köyüne 9 yıl sonra dönmenin sevincini yaşayan İmad Hac Musa, kazılan tüneller ve tuzaklanan mayınlarla köyünü tanınmaz halde buldu.
9 yıl önce ailesiyle ve akrabalarıyla birlikte yerinden edilen Hac Musa da evinin durumunu öğrenmek için Tel Rıfat'a bağlı Tel Madik köyüne döndü.
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AA muhabirine konuşan Hac Musa, köyünde karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını, köyünü tanınmaz halde bulduğunu söyledi.
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