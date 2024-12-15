Suriye'de Esad rejiminin en büyük gelir kaynağıydı yakılarak imha edildi
Suriye'de Baas rejimini deviren gruplar, başkent Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'nda ele geçirdikleri uyuşturucu maddeler ile imalatında kullanılan ekipmanı imha etti.
Baas rejimini deviren gruplar, Şam'daki Mezze Askeri Havaanlanı'nda "captagon" olduğu tespit edilen uyuşturucu buldu. Uyuşturucu madde ile imalatında kullanılan teçhizat yakılarak imha edildi.
1960'larda Almanya'da narkolepsi, depresyon ve dikkat eksikliği bozukluğunu tedavi etmek üzere üretilen bir ilaçken 1986'da çoğu ülkede yasaklanan captagon, Bulgar suç çetelerince 1990'larda Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde imal edilmeye başlandı.
Esed döneminde ülkeyi "narko devlete" çeviren rejim, uluslararası yaptırımların yol açtığı ekonomik zorluklarla baş etmek için captagonu başlıca gelir kaynaklarından biri haline dönüştürdü.
Suriye'de 2011'deki gelişmeler ile Lübnan'daki siyasi ve ekonomik düzenin çöküşü, captagon ticaretinin bölgede yayılmasına yol açtı. İç savaş ve uluslararası yaptırımların ortasında nakit sıkıntısı çeken rejim, uyuşturucunun üretimini artırdı. Uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen para, gelirlerinin büyük kısmını İsrail'le savaşmak için silahlara harcayan Hizbullah gibi İran destekli grupların ceplerini de doldurdu.