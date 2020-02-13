Suriye sınırına tank ve Fırtına obüsü takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı.
İdlib gerginliği sürerken Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgeye askeri sevkıyatları da devam ediyor.
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Türkiye’deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
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Bu sırada çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), paletli vinç, mühimmat ile 4 fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi.
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Burada TIR'lardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.
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