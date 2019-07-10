Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı

Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı - Sayfa 1

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı - Sayfa 2

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan mühimmat, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa istikametinden ilçeye geldi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı - Sayfa 3

Akçakale 3. Hudut Alay Komutanlığına bırakılan askeri araçların, sınır hattındaki alanlara konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı - Sayfa 4

Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

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