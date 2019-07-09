Suriye sınırına askeri sevkiyat sabaha kadar sürdü neler oluyor
TÜRKİYE SURİYE sınırında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye, bölgede yaşanan gelişmeleri ele alarak sınır bölgesine sabaha kadar askeri sevkiyat yaptı.
Türkiye sınırına yuvalanan teröristlere karşı operasyona hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, gece yarısı düğmeye bastı. Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri arasında Akçakale’ye gelen konvoy 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı'na konuşlandı. Öte yandan; Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 60 zırhlı araç Hatay'a ulaştı.Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti. Sınır hattındaki birliklere sevk edilen araçların ve komandoların takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi.