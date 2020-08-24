Suriye lideri Beşar Esad'ın kızı Zein Esad Bodrum'da tatilde mi? Bomba görüntüler

Ülkesinde kadın ve çocuk demeden milyonlarca insanı katleden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 16 yaşındaki kızı Zein Esad’ın Bodrum’da olduğunu iddia ediliyor. Lüks bir yatta tatil yapan kişinin Zein Esad olduğu belirtiliyor. Görüntüler olay oldu...