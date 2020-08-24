Suriye lideri Beşar Esad'ın kızı Zein Esad Bodrum'da tatilde mi? Bomba görüntüler
SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 16 yaşındaki kızı Zein Esad’ın Bodrum’da olduğunu iddia edildi. Lüks bir yattan fotoğraflar paylaşıldı. Zein Esad'la ilgili resmi bir açıklama gelmedi...
Ülkesinde kadın ve çocuk demeden milyonlarca insanı katleden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 16 yaşındaki kızı Zein Esad’ın Bodrum’da olduğunu iddia ediliyor. Lüks bir yatta tatil yapan kişinin Zein Esad olduğu belirtiliyor. Görüntüler olay oldu...
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Sabah gazetesinin haberine göre, geçen günlerde İstanbul’da tatil yapan yakınlarını ziyaret eden Zein Esad, ardından arkadaşlarıyla birlikte Ege sahillerine gitti.
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Zein Esad ve ekibinink imliklerini gizleyerek Bodrum'da altı tane lüks araç kiraladığı da söyleniyor.
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Zein Esad ve ekibinin kiraladığı Bodrum sahillerindeki lüks yattan fotoğraflar ortaya çıktı...
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