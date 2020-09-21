Süreyya Yalçın'ın eski halinden eser yok! Son hali görenleri şoke etti
Miami’de yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın son halini görenler şaşkına döndü
Türkiye'de yaşadığı dönemlerde balık etli haliyle bilinen sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın sık sık kiloları sebebiyle magazin gündeminde yer alıyordu. Yalçın 2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlenince ABD'ye taşınmıştı.
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Yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu aralar Florida'da tatil yapıyor.
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Yalçın, karantina kurallarının yumuşaması ile birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.
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Yalçın, paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı ile dikkat çekti.
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