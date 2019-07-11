Süreyya Yalçın'ın bikini altı çizmeli plaj stiliyle olay oldu
Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından paylaştığı çizmeli fotoğrafıyla gündeme geldi. Yalçın'ın bir takipçisi paylaşıma, "İkoncan olcağım diye ne çektin be." yorumunu yaptı.
Miami'de yaşayan ve yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın, sıra dışı plaj tarzıyla dikkat çekmeye başarırdı
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Eşi, Ozan Baran ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran sosyetik güzel, tatilinden kareleri sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.
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Daha önce özel tasarım bikini ve mayolarıyla pozlar veren Yalçın, bu defa da çizmeleriyle dikkat çekti.
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Bodrum'un sıcağına aldırış etmeyen Süreyya Yalçın, taşlarla süslü bikinisinin altına deri çizme giyerek teknede güneşlendi.
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