Süreyya Yalçın'ın bikini altı çizme kombini olay! Takipçileri topa tuttu
Sosyetik ikoncan olarak tanınan Süreyya Yalçın, giydiği birbirinden değişik bikinilerin yanı sıra kombinlediği çizmeleriyle olay olmaya devam ediyor. Yaz sezonunda bikini altına çizme giyen Yalçın, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Miami'de yaşayan sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, yaz tatili için Bodrum'u tercih etti. Türkiye'ye geldiği ilk günden beri adından bir şekilde bahsettiren Yalçın'ın plaj kombinleri ise oldukça tuhaf. Sosyetik ikoncanın birbirinden tuhaf bikinilerinin altına giydiği çizmeler ise oldukça dikkat çekiyor.
Özel tasarım bikini ve mayolarıyla pozlar veren Yalçın, paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Ancak ünlü ismin sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarını çoğu takipçisi beğenmedi. Kırmızı tüylü ve taşlarla süslenmiş bikinisini hayranlarının beğenisine sunan Yalçın, hayal kırıklığına uğradı.
Instagram takipçilerinin birçoğu, "Gözlerimiz kanadı, Kızıldereli Türk, yeter artık kendine eziyet etme" gibi yorumlar yaptı.
Süreyya Yalçın'ın Bodrum'un sıcağına aldırış etmeden özel tasarım bikinilerinin altına giydiği çizmeler ise olay.