Süreyya Yalçın'ın bikini altı çizme kombini olay! Takipçileri topa tuttu

Miami'de yaşayan sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, yaz tatili için Bodrum'u tercih etti. Türkiye'ye geldiği ilk günden beri adından bir şekilde bahsettiren Yalçın'ın plaj kombinleri ise oldukça tuhaf. Sosyetik ikoncanın birbirinden tuhaf bikinilerinin altına giydiği çizmeler ise oldukça dikkat çekiyor.