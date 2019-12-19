Süreyya Yalçın'a Ozan Baran'dan 'yok artık' dedirten hediye! TIR da almışlardı
Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın'ın eşi Ozan Baran 35. yaş gününde öyle bir hediye aldı ki duyanların ağzı açık kaldı.
Bir dönem eşi Süreyya Yalçın'a TIR almasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ozan Baran, sosyetik ikoncanın 35. yaş günü için Zincirlikuyu'daki lüks bir otelde parti organize etti. Yalçın'a üzerinde helikopter olan bir doğum günü pastası yaptıran Baran, hediye seçiminde ise dudak uçuklatan bir tercih yaptı.
Süreyya Yalçın'ın doğum günü partisi için Brezilya'dan 10 kişilik bir dans grubu getirten Ozan Baran, eşinin doğum günü pastasının üzerine koydurduğu helikopterin gerçeğini ise hediye olarak satın aldı. Baran'ın Agustawestland marka helikopterin fiyatının ise yaklaşık 8 milyon dolar değerinde olduğu iddia edildi.
Ozan Baran'ın dudak uçuklatan hediyesinin ise Miami’deki evlerinin hangarında Süreyya Yalçın'ı beklediği öğrenildi.
Gelen misafirler arasında Ali Ayşegül Ünal, Çağan Keskin, Hamdi Alkan, Nazan Şoray, Emel Yıldırım, Tuğba Özerk, Sinem Yıldırım, Ferman Toprak ve Aslı Hünel gibi ünlü isimlerde vardı. Davete toplamda 100 kişi katıldı.