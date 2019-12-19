Süreyya Yalçın'a Ozan Baran'dan 'yok artık' dedirten hediye! TIR da almışlardı

Bir dönem eşi Süreyya Yalçın'a TIR almasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Ozan Baran, sosyetik ikoncanın 35. yaş günü için Zincirlikuyu'daki lüks bir otelde parti organize etti. Yalçın'a üzerinde helikopter olan bir doğum günü pastası yaptıran Baran, hediye seçiminde ise dudak uçuklatan bir tercih yaptı.