Süreyya Yalçın zayıfladıkça zayıfladı! Son haline yorum yağdı...

Sosyetenin en gözde isimlerinden biri olan Süreyya Yalçın’ın eşi Ozan Baran’la paylaşımı olay oldu. Yalçın'ın o paylaşımında yeniden verdiği kilolar pes dedirtti. Aşırı zayıflığına yorum ve tepki yağdı.

Süreyya Yalçın zayıfladıkça zayıfladı! Son haline yorum yağdı... - Resim: 1

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın’ın eşi Ozan Baran’la paylaştığı pozda aşırı zayıflığı dikkat çekti.

Süreyya Yalçın zayıfladıkça zayıfladı! Son haline yorum yağdı... - Resim: 2

Süreyya Yalçın, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Eşi Ozan Baran ile birlikte çektiği bir pozunu Instagram hesabında "Kış modu" notuyla paylaşan Yalçın, aşırı zayıflığıyla sosyal medyada gündem oldu.

Süreyya Yalçın zayıfladıkça zayıfladı! Son haline yorum yağdı... - Resim: 3

Eşi Ozan Baran ile birlikte çektiği bir pozunu Instagram hesabında "Kış modu" notuyla paylaşan Yalçın, aşırı zayıflığıyla sosyal medyada gündem oldu.

Süreyya Yalçın zayıfladıkça zayıfladı! Son haline yorum yağdı... - Resim: 4

Hayatını Amerika'da sürdüren Süreyya Yalçın, sosyal medya paylaşımında oldukça ince bir görünüme sahipti.

