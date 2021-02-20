Süreyya Yalçın resmen eridi eski halinden eser kalmadı sosyetik ikoncan böyle paylaştı

Ozan Baran ile evlendikten sonra Amerika'da yaşamaya başlayan Süreyya Yalçın zaman zaman Türkiye'ye işleri için geliyordu. Fakat korona nedeniyle uzun bir süredir gelmeyi tercih etmiyor. Fakat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla son hallerini sergiliyor.