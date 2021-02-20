Süreyya Yalçın resmen eridi eski halinden eser kalmadı sosyetik ikoncan böyle paylaştı
Faruk Yalçın'ın vefatıyla dünyanın en zenginleri arasında yer alan Süreyya Yalçın, iğne ipliğe döndü. Kilolarından tamamen kurtuldu.
Ozan Baran ile evlendikten sonra Amerika'da yaşamaya başlayan Süreyya Yalçın zaman zaman Türkiye'ye işleri için geliyordu. Fakat korona nedeniyle uzun bir süredir gelmeyi tercih etmiyor. Fakat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla son hallerini sergiliyor.
Yalçın, verdiği kilolarla gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda 1,5 ayda tam 13 kilo veren Süreyya Yalçın, son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu.
Pırlantalarıyla her daim gündem olan Yalçın, son olarak evinin bahçesinde çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Sosyetik isim gönderilerine, "Güneş parlıyor, hava güzel. Tüylü ayakkabılar, turuncu… Benim tarzım" notunu düştü.