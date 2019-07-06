Süreyya Yalçın neon bikinisiyle göz aldı! Sosyetik ikoncan dünyanın en zenginleri arasında
Dünyanın en zenginleri listesine giren, sosyetik ikoncan olarak tanınan Süreyya Yalçın'ın neon bikinisi göz aldı.
Giydiği ilginç kıyafetlerle ve bikinilerle adından söz ettiren Süreyya Yalçın, yeni bikinisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Eşi ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Süreyya Yalçın, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.
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Geçtiğimiz günlerde swarovski taşlarla ve çiçeklerle kaplı mayo giyen Yalçın, bu sefer de neon bikinisi ile objektife poz verdi. Yalçın'ın fotoğrafları binlerce beğeni aldı.
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İşte sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın'ın göz alan neon bikinisi...
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Süreyya Yalçın'ın babası Faruk Yalçın'dan kalan 4 milyar dolar mirastan 8 pay alarak 1.6 milyar dolar alacağı söylenmişti. Çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Yalçın, şunları söylemişti:
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