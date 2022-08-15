Süreyya Gürsel Evren'in gerçek ölüm nedeni bambaşka çıktı balkondan düştü deniyordu ama...

Son olarak 3 Kuruş dizisinde rol alan ve birçok dizide farklı karakterlere hayat veren sevilen oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Herkes kaza mı yoksa intihar mı sorusunun yanıtını ararken Süreyya Gürsel Evren'in gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı.