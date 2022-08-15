Süreyya Gürsel Evren'in gerçek ölüm nedeni bambaşka çıktı balkondan düştü deniyordu ama...
Yasak Elma, Masumlar Apartmanı, Fazilet Hanım ve Kızları ve 3 Kuruş gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Süreyya Gürsel Evren misafirliğe gittiği evin balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Herkes Süreyya Gürsel Evren'in gerçek ölüm nedeni nedir sorusunun yanıtını ararken Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni bambaşka çıktı. Peki kimdir Süreyya Gürsel Evren, evli mi, eşi ve çocukları var mı?
Son olarak 3 Kuruş dizisinde rol alan ve birçok dizide farklı karakterlere hayat veren sevilen oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Herkes kaza mı yoksa intihar mı sorusunun yanıtını ararken Süreyya Gürsel Evren'in gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı.
53 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren İstanbul Sancaktepe'de misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Sevilen oyuncunun ölümünün ardındaki sır perdesi bugün aralandı, gerçek ortaya çıktı
İntihar değil kalp krizi: Evren’in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgiye göre Evren, balkonda kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Süreyya Gürsel Evren’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi’nden kaldırıldı.