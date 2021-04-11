Efsane Veli Bar’ın sahibi Veli Bey’in kızı olmayıp, ünlülerle tanışmasaydın, yine oyuncu olur muydun?

Bilmiyorum öyle bir Türkü nasıl olurdu? Neyi sonradan öğrendim, neyin zaten içindeymişim... Onu ayırmak çok zor.



‘Seni Çok Bekledim’ dizisinin dördüncü bölümünde öldün, başka bir karakterle diziye geri döndün. Bu nasıl oldu?

Aslında Zahide karakteri küçük bir roldü ve ölümüyle hikaye başlıyordu fakat yazıp oynandıkça hepimiz çok sevdik ve planladığımızdan iki bölüm fazla yaşattık. Meryem ve Zahide’nin tıpatıp benzer olmaları zaten hikayenin temel taşlarından biriydi.