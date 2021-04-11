'Sürekli kavga ediyorum' deyip konuştu! Türkü Turan'dan üremeyle ilgili olay sözler
Seni Çok Bekledim dizisinin yıldız ismi Türkü Turan'ın üremeyle ilgili söylediği sözler olay oldu.
Star TV'de yayınlanan başrollerini Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinde Zahide ile Meryem karakterlerini canlandıran 35 yaşındaki güzel oyuncu Türkü Turan, Posta'dan Bekir Saçar'a konuştu. Başarılı oyuncu hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Türkü, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sosyoloji bölümünde okumuşsun. Eğitimini aldığın mesleği yapmak yerine neden oyunculuğu seçtin?
İnsanı, yaşadığı yerin koşullarında anlamaya çalışmak hep ilgimi çeken bir konu olmuştu. Bu yüzden sosyoloji okumak istedim. Çocukluğumdan beri sinemayla da benzer bir sebepten ilgileniyordum. Başkalarını anlamaya olan merakımdan… Oyunculuğun, bunu anlamak için daha da derin bir yolculuk olduğunu fark ettim. Okulda öğrendiklerim, işimde beni çok besledi.
Efsane Veli Bar’ın sahibi Veli Bey’in kızı olmayıp, ünlülerle tanışmasaydın, yine oyuncu olur muydun?
Bilmiyorum öyle bir Türkü nasıl olurdu? Neyi sonradan öğrendim, neyin zaten içindeymişim... Onu ayırmak çok zor.
‘Seni Çok Bekledim’ dizisinin dördüncü bölümünde öldün, başka bir karakterle diziye geri döndün. Bu nasıl oldu?
Aslında Zahide karakteri küçük bir roldü ve ölümüyle hikaye başlıyordu fakat yazıp oynandıkça hepimiz çok sevdik ve planladığımızdan iki bölüm fazla yaşattık. Meryem ve Zahide’nin tıpatıp benzer olmaları zaten hikayenin temel taşlarından biriydi.
Aynı diziye farklı bir karakterle dönmek bir risk değil miydi?
Böyle bir kaygı yaşamadım çünkü zaten izleyicinin Meryem’e önce kızıp, sonradan seveceğini tahmin ediyordum. Zahide, melek gibi nahif bir kadındı. Meryem ise asi ve sert. Aksine, bir hikayenin içinde iki farklı duygu yaratan iki ayrı rolü oynamak, beni inanılmaz mutlu etti.