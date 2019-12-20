Sürekli hasta oluyorum neden diyenler aman dikkat!
Sürekli hasta oluyorum diyenler kalbinize mutlaka baktırın. Kalp zarı iltihabı olarak anlıan perikardit hastalığının en büyük belirtisi sürekli tekrarlayan enfeksiyonlar. Eğer sürekli hasta oluyorsunuz ve ilaçlar sizi iyileştirmeye yetmiyorsa mutlaka bir uzmana görünün zira kalp zarı iltihabı ölümcül olabiliyor.
Sürekli hasta olan, sık sık enfeksiyon geçirenler dikkat! Kalp zarı iltihabı (perikardit) kalbi çevreleyen ve iki yapraktan oluşan koruyucu zar tabakasının çeşitli nedenlerle iltihaplanmasına verilen ad. Kalp zarı iltihabı ihmal edilmesi ya da doğru ve hızlı tedavi edilmemesi durumunda ölümcül olabiliyor. “Göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran her 1.000 kişiden 1’inde bu hastalığa rastlıyoruz. Virüslere dayandığı için enfeksiyonlar arttıkça bu hastalığın görülme sıklığı da artıyor” diyen Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Umut Karabulut, hastalıkla ilgili bilinmeyenleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.
Viral enfeksiyonlarla gelişiyor: En sık rastlanan belirtisi göğüs ağrısı olan kalp zarı iltihabı, çok büyük oranda viral enfeksiyonlara bağlı olarak gelişiyor. Daha az görülen diğer nedenleri bakteri ve mantar enfeksiyonlarıyla tüberküloz olan bu hastalığın nadir rastlanan sebepleri ise böbrek yetersizliği, guatr, ailesel akdeniz ateşi (FMF), kalp krizi, travma, kalp ameliyatı komplikasyonu, bazı kanserler ve radyasyon tedavisi komplikasyonu olarak sıralanıyor.
Sürekli hasta olanlar risk altında: Hastalığın en sık rastlanan nedeni virüsler olduğu için sık enfeksiyon geçiren (özellikle sık üst solunum yolu enfeksiyonu) kişiler daha büyük risk altında bulunuyor. Ayrıca böbrek yetersizliği, bağ dokusu hastalıkları, kanser gibi kronik hastalıkları olanlar ve kalp hastalığı veya operasyonu geçirmiş olan kişiler de riskli hasta grubunda yer alıyor.
Kalp kriziyle de karışabiliyor: Kalp zarı iltihabının en önemli belirtisi göğüs ağrısı. Bu nedenle de kalp krizi ile karıştırılma ihtimali olabiliyor. Ancak bu göğüs ağrısının belirgin özellikleri hastalığı kalp krizinden ayırarak isabetli teşhis konulmasını sağlıyor. “Kalp zarı iltihabında göğüs kafesi üzerinde hissedilen ağrı nefes almak ve sırtüstü yatmakla artıyor. Hastalar bu nedenle oturmak ve öne eğilmek ihtiyacı duyuyor ve böylece ağrı azalıyor” diyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Umut Karabulut, bu tipik özelliğin, hastalığın kalp krizinden ve diğer göğüs ağrısı nedenlerinden ayırt edilmesindeki en önemli ipucu olduğunu vurguluyor.