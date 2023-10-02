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Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu görüntüleri izleyince şoke oldular!

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Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu görüntüleri izleyince şoke oldular!

NEVŞEHİR'de sürekli eşyaları kaybolan aile, evlerine güvenlik kamerası yerleştirerek hırsıza ulaştı.

Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu görüntüleri izleyince şoke oldular!

Olay, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Yaklaşık 6 aydır evlerinden bir şeylerin kaybolduğunu fark eden Ali İhsan Kayacı, evine güvenlik kamerası yerleştirdi.

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Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu görüntüleri izleyince şoke oldular!

10 gün sonra yine evlerinden eşyalarının kaybolduğunu fark eden Kayacı, güvenlik kamerasını izleyince hırsızın üst kat komşusu L.K. olduğunu fark etti.

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Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu görüntüleri izleyince şoke oldular!

Ali İhsan Kayacı, güvenlik kamera görüntüleri ile polise şikayette bulundu. Polis ekipleri hırsızlık şüphesi ile L.K.’yi gözaltına aldı. 

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Sürekli eşyaları kaybolan aile eve gizli kamera koydu görüntüleri izleyince şoke oldular!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen L.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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