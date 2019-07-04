Sürekli estetik yaptıran Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü!
Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün TV100'de yayınlanan Cengiz Semercioğlu'nun canlı yayın programına katıldı. Yaptırdığı estetiklerle sık sık anılan Süperstar'ın son hali ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Cengiz Semercioğlu'nun TV100'de yayınlanan programına konuk oldu. Canlı yayında yeni şarkısı Canın Sağ Olsun'un tanıtımını yapan Pekkan, son görüntüsüyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Canlı yayında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelen Ajda Pekkan'ın konuşurken mimik yapamaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. 73 yaşındaki Pekkan'ın son halini görenler, "Konuşan balmumu heykeli", "Artık tepki veremeyecek hale gelmiş" gibi yorumlar yaptı.
Ajda Pekkan, kendisinden bahsederken hiperaktif olduğunu iddia edince ise sosyal medya kullanıcıları bunu da es geçmedi. Bir kullanıcı, ''Hiperaktifim diyor ama kılı kıpırdamıyor bu nasıl iş'' yorumunda bulundu.
Programda çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Pekkan, Tarkan'a evliliğin çok yakıştığını belirterek "Ben de evlensem kim bilir bana ne yapacaklar. Niye evlendi Ajda Pekkan bilmem ne falan… Evlenebilirim pat diye kim karışır ki" dedi.