Sürekli estetik yaptıran Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

Programda çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Pekkan, Tarkan'a evliliğin çok yakıştığını belirterek "Ben de evlensem kim bilir bana ne yapacaklar. Niye evlendi Ajda Pekkan bilmem ne falan… Evlenebilirim pat diye kim karışır ki" dedi.