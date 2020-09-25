Sürekli aynı yerde bayılıyordu Ankara'da film oyuncularına taş çıkaran 'simitçi'
ANKARA'da simitçi kılığında görünen şahıs, film oyuncularına taş çıkarttı. 3 kez yere düşüp bayılma numarası yapan şahıs kameraya yansırken perde arkası 'pes' dedirtti.
Başkent'te Mevlana Bulvarı'nda başındaki simit tablası bulunan kimliği belirsiz kişi, kaldırım ile yolun birleştiği bölgede yere düşüp, bayılma numarası yaptı. Yere düşerken ve yerdeki simitleri yola doğru ittirirken kameraya yansıyan kişiyi görenler, yardıma koştu.
Para istedi: Simitçi gibi davranan kişi, epilepsi hastası olduğunu, ilaç parası olmadığını söyleyerek para isterken, ambulans çağrılması tekliflerini kabul etmedi.
Arka arkaya oyununu sergiledi: Çevredekilerin yerden kaldırıp simitlerini topladığı kişi, aynı bölgede bir süre sonra art arda iki kez daha aynı şekilde yere düşüp bayılma numarası yaparak, yardım edenlerden para aldı.
Hastaneye gitmeyi reddetti...
En son yere düşüp bayılma numarası yaptığında çevredekilerin haber vermesi üzerine motosikletli sağlık ekibi geldi. Tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kimliği belirsiz kişi, simitlerini toplayarak bölgeden uzaklaştı.