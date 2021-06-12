Sürekli arazi satın alıyordu! Bill Gates'in meğer dev şirketle bağlantısı varmış
Ünlü milyarder Bill Gates, sürekli arazi satın almasıyla sık sık gündeme geliyordu. Gates'in, dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biriyle olan bağlantısı şaşırttı.
Microsoft kurucusu Bill Gates ve eski eşi Melanda Gates, on yıldan kısa bir süre içinde ABD'nin yaklaşık 18 eyaletinde 109 bin hektarlık arazi satın aldı.
The Land Report ve NBC News'in haberine göre, Bill Gates'in tarlalarında dünyanın en büyük fast-food restoran zincirlerinden birinin patatesleri de yetişiyor.
Fast food devi tarafından kullanılan patatesler, Washington eyaletinde uzaydan görülebilecek kadar geniş alanlara sahip (5.700 hektarlık) çiftliklerden geliyor.
Söz konusu yayınlanan raporlarda arazilerin satın alınış şekli ve kullanım amacına dair de bazı detaylara yer verildi.