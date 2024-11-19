Süprizleri seversin İstanbul dedi kar tarihi açıkladı! Lapa lapa kar yağacak kuvvetli geliyor!
Hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Herkes bu soruların yanıtını araştırırken uzmanlardan pek çok bölge için kuvvetli yağmur, fırtına ve kar yağışı uyarısı geldi. Prof. Dr. Orhan Şen "Hava ulaşımında aksamalara neden olabilir, seyahatinizi kontrol edin" çağrısı yaparken Hava Forum'un paylaşımında da İstanbul'da cumartesi akşama doğru sıcaklığın 5 derecelere kadar düşeceğine işaret edilip "Birkaç derece daha düşersek lapa lapa kar göreceğiz. Sen sürprizleri seversin İstanbul" denildi.
Hava durumu tahminleri geliyor. Kuvvetli yağışlarla ilgili çok sayıda uyarı yapılırken "Kar yağacak mı?" sorularıyla ilgili de çarpıcı tahminler geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, şiddetli yağmur ve lodosa dikkat çekip tarih vererek hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini işaret etti. Öte yandan İstanbulluların "İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları da sürüyor.
Hava Forum yaptığı paylaşımda cumartesi günü için beklenen sıcaklık değerlerine vurgu yapıp 'sürpriz' ifadelerini kullandı. İşte son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili paylaştığı son bilgilerde şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda hafif yağmur, Doğu Anadolu’da hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı. İstanbul 14, Edirne 16, İzmir 17, Ankara 11, Antalya öğlen doğusu yağmurlu 20, Erzurum karla karışık yağmur ve kar 7 derece olacak.