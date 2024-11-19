Süprizleri seversin İstanbul dedi kar tarihi açıkladı! Lapa lapa kar yağacak kuvvetli geliyor!

Hava durumu tahminleri geliyor. Kuvvetli yağışlarla ilgili çok sayıda uyarı yapılırken "Kar yağacak mı?" sorularıyla ilgili de çarpıcı tahminler geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, şiddetli yağmur ve lodosa dikkat çekip tarih vererek hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini işaret etti. Öte yandan İstanbulluların "İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları da sürüyor.