Superstar Tarkan'dan ikinci aşı paylaşımı: Gel güzelim, gel acımayacak!

İlk yaptırdığı aşısını da haftalar önce paylaşan ünlü şarkıcı, geç olsa da aşı yaptırma kararı aldığını, bazı tereddütleri olduğunu ancak toplum sağlığını düşünerek aşı yaptırmaya karar verdiğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Geç oldu temiz oldu.

Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok.

Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle.

Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım."