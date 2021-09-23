Superstar Tarkan'dan ikinci aşı paylaşımı: Gel güzelim, gel acımayacak!
Süperstar Tarkan, ikinci doz aşı olduğunu duyurduğu Instagram paylaşımına, kendi şarkı sözlerini not düştü. Tarkan, ünlü şarkısındaki gibi "Gel gel gel güzelim, gel gel acımayacak" diye seslendi.
Ünlü şarkıcı Tarkan son günlerde oldukça aktif kullandığı sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak Instagram'ı hareketlendirdi. İkinci doz aşısını yaptırdığı anın fotoğrafını paylaşan süperstar, kendi şarkısının sözleri olan 'Gel gel gel güzelim, gel gel acımayacak' sözleriyle paylaşım yaptı. Tarkan çok sayıda beğeni ve yorumla yüksek etkileşim alan paylaşımında "Dün ikinci aşımı da oldum" dedi.
İlk yaptırdığı aşısını da haftalar önce paylaşan ünlü şarkıcı, geç olsa da aşı yaptırma kararı aldığını, bazı tereddütleri olduğunu ancak toplum sağlığını düşünerek aşı yaptırmaya karar verdiğini şu sözlerle ifade etmişti:
"Geç oldu temiz oldu.
Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok.
Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle.
Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım."
Instagram'ı diğer ünlüler kadar aktif ve günlük bir paylaşım alanı olarak kullanmayan Tarkan, son günlerde bu durumun tam tersine oldukça aktif ve dikkat çekici paylaşımlara yer veriyor. Tüm yaz sevenlerinin konser vermesini beklediği Tarkan, konser vermeyeceğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasıyla duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü.
İşte Tarkan'ın o açıklaması:
"Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç...
Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim.
“E o zaman neden konser yapmıyorsun?” diyenlerinizi duyuyorum.
Pandemi…
Biliyorum belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız😉
Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri :)…
E kimseyi tehlikeye atmak istemem.
Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz…
Sabredin incitanelerim...
Kavuşacağız mutlaka sabredin..."