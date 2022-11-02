Süperstar Ajda Pekkan'a nazar değdi evinde kaza geçirdi acil ameliyata alındı

Ajda Pekkan, yoğun konser maratonuna son günlerde hız vermişti. Ünlü şarkıcının sahnede dans ettiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyada çok konuşuldu. Fenomen Tansu Dayan'ın Pekkan'ın dansını taklit ettiği video da gündeme damga vurmuştu.