Süperstar Ajda Pekkan'a nazar değdi evinde kaza geçirdi acil ameliyata alındı
Son olarak dans videolarıyla adından söz ettiren Süperstar Ajda Pekkan'dan hayranlarını korkuttu. Konserden konsere koşan enerjik halleriyle bilinene Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı kaza sonrasında acil ameliyata alındı. Haberi sanatçının menajeri sosyal medyadan duyurdu.
Ajda Pekkan, yoğun konser maratonuna son günlerde hız vermişti. Ünlü şarkıcının sahnede dans ettiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyada çok konuşuldu. Fenomen Tansu Dayan'ın Pekkan'ın dansını taklit ettiği video da gündeme damga vurmuştu.
Kısa süre sonra tekrar sahneye çıkan ve dansıyla eleştirileri oklarının hedefinde olan Ajda Pekkan, gelen yorumlar üzerine isyan etmişti.
Ünlü şarkıcı eleştiriler üzerine şu ifadeleri kullandı: Artık dans etmeyeceğim. Bana ‘uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor’ diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar.
Kalça kemiği kırıldı
Ajda Pekkan'dan gelen son haber sevenlerini korkuttu. Sanatçının menajeri Oğuz Arınmış, Süperstar'ın evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını duyurdu.