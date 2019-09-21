Süperstar Ajda Pekkan Türkiye turnesine çıkacak! Kazanacağı para dudak uçuklattı
Türkiye turnesine hazırlanan 73 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, yedi konserden kazanacağı para dudak uçuklattı
Türk popunun süperstarı Ajda Pekkan, Gişe Organizasyon'un düzenlediği konser serisi kapsamında 7 şehirde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
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7 konser için 7 kıyafet diktirdiği öğrenilen 73 yaşındaki Süperstar, kostümleri için 200 bin lira ödeyecek.
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Türkiye turnesinin ilk ayağı olarak 23 Eylül'de Denizli'de hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı finali 19 Kasım'da Konya'da yapacak.
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Usta sanatçının bu konserlerden toplamda 1 milyon 750 bin lira kazanacak.
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