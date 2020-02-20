Süperstar Ajda Pekkan Bülent Çavuşoğlu 8 yıllık ilişkilerini sonlandırdılar!
Süperstar Ajda Pekkan 2012 senesinde aşk yaşamaya başladığı iş insanı Bülent Çavuşoğlu'ndan olan ilişkisine son noktayı koydu.
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan 2012 yılında 52 yaşındaki iş insanı Bülent Çavuşoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. O tarihlerde evli olan Çavuşoğlu ile Süperstarın ilişkisi bir dargın bir barışık ilerliyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift bu kez kesin olarak ayrılık kararı aldılar.
12 Şubat'ta doğum günü kutlaması yapacakken doğum günü etkinliğini erteleyen Pekkan, önceki akşam kardeşi Semiramis Pekkan ve yakın arkadaşı Oya Germen, Balat'taki Agora Meyhanesi'nde eğlence düzenledi. Bülent Çavuşoğlu, ayrılık iddialarını doğrularcasına Süperstar'ın doğum gününe katılmadı.
Doğum günü eğlencesine Ajda Pekkan'ın müzisyen arkadaşları katıldı. 74 yaşına basan Ajda Pekkan gece boyunca söylenen şarkılara eşlik etti. Çıkışta fotoğraflarının çekilmemesi için çalışanlara özel önlem aldırdı.
Ajda Pekkan Kimdir?
Ayşe Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946’da İstanbul’da Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi’nde doğdu. Babası Rıdvan Pekkan deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ev hanımıydı. Babasının görevi dolayısıyla çocukluğu Gölcük’te, Amerikan askerlerinin ailelerinin arasında geçti.