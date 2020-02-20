Süperstar Ajda Pekkan Bülent Çavuşoğlu 8 yıllık ilişkilerini sonlandırdılar!

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan 2012 yılında 52 yaşındaki iş insanı Bülent Çavuşoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. O tarihlerde evli olan Çavuşoğlu ile Süperstarın ilişkisi bir dargın bir barışık ilerliyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift bu kez kesin olarak ayrılık kararı aldılar.