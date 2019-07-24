Süpermarkette bulunan ceset 10 yıl önce kaybolan çalışana ait çıktı

Süpermarkette bulunan ceset 10 yıl önce kaybolan çalışana ait çıktı

ABD'nin Iowa eyaletinde bulunan Council Bluffs adındaki bir şehirde, üç yıl önce kapanan bir süpermarket binasında yapılan çalışmalar sırasında bulunan bir cesedin 10 yıl önce kaybolan bir çalışana ait olduğu açıklandı.

Süpermarkette bulunan ceset 10 yıl önce kaybolan çalışana ait çıktı - Sayfa 1

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz Ocak ayında işçiler, kapanan marketin raflarını ve soğutucularını boşaltırken ceset buldular. Ancak cesedin kimliği, yaşı ve cinsiyeti o sırada tespit edilememişti; aylar süren soruşturma ile cesede uygulanan otopsi ve DNA testi sonucunda cesedin 10 yıl önce hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan Larry Ely Murillo-Moncada adındaki çalışana ait olduğu ortaya çıktı.

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Süpermarkette bulunan ceset 10 yıl önce kaybolan çalışana ait çıktı - Sayfa 2

Murillo-Moncada'nın süpermarketteki soğutucuların üzerine çıktığını, ancak oradan soğutucunun arkasına kazara düşerek yaklaşık yarım metre olan soğutucu ve duvar arasına sıkıştığı düşünülüyor. Larry Ely Murillo-Moncada, kaybolduğunda 25 yaşındaydı.

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Süpermarkette bulunan ceset 10 yıl önce kaybolan çalışana ait çıktı - Sayfa 3

No-Frills adındaki süpermarket zincirinde çalışırken 28 Kasım 2009 yılında kaybolan Murillo-Moncada dosyasını araştıran polis memuru o sırada bir fırtına olduğunu ve Murillo-Moncada'nın ayakkabısını, çorabını, anahtarını ya da arabasını almadan izini kaybettirdiğini söyledi.

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Süpermarkette bulunan ceset 10 yıl önce kaybolan çalışana ait çıktı - Sayfa 4

Murillo-Moncada'nın annesi Ana Moncada, o zamanlar yerel bir gazeteye verdiği röportajda kaybolmasından iki gün önceki Şükran Günü'nde oğlunun işten kafası dağınık bir halde geldiğini söylemişti.

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