Süpermarkette bulunan ceset 10 yıl önce kaybolan çalışana ait çıktı

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz Ocak ayında işçiler, kapanan marketin raflarını ve soğutucularını boşaltırken ceset buldular. Ancak cesedin kimliği, yaşı ve cinsiyeti o sırada tespit edilememişti; aylar süren soruşturma ile cesede uygulanan otopsi ve DNA testi sonucunda cesedin 10 yıl önce hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan Larry Ely Murillo-Moncada adındaki çalışana ait olduğu ortaya çıktı.