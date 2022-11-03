Süper şifalı Aronya ektiler meğer antioksidanı en yüksek meyveymiş! Her şeyi de oluyor

“Antitoksin içeriği en yüksek meyve türü”

Bir insanın günlük 50 mililitre aronya alması gerektiğini söyleyen Dr. Turan Karadeniz, “Aronya bitkisi, eksi 25 dereceye kadar dayanıklı bir meyve türüdür. Soğuklama ihtiyacı 400-500 saat civarlarında. Bu durum ise Anadolu’nun eksi 25 dereceye kadar olan yerlerde yetişebilir bir meyve olduğunu gösteriyor. Adaptasyon kabiliyeti çok yüksek. Güneşlenmeyi seviyor ve yarı gölgeli alanlarda da olumlu sonuçlar veriyor. Hastalıkları ya da zararları çok yaygın değil. Dekara bir buçuk, iki ton ürün alına biliniyor. Antitoksin içeriği en yüksek meyve türü. Dolaysıyla vücudumuzdaki serbest radikalleri bloke edici özelliği yüksek. Günlük 50 mililitre alınması gereken bir meyve türü. Kullanım alanları da yaygın bir meyve. Aronya hem yaş olarak tüketildiği gibi kurutularak meyveleri tüketilmekte. Aronya meyve suyuna işlenmekte, dondurma endüstrisinde kullanılmakta, meyvelerinden reçel, marmelat yapılmakta, yaprağı, çiçeği ve meyvesinden çay elde edilmektedir” ifadelerini kullandı.