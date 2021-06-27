Süper otomobiller İstanbul'dan yola çıktı
Balkanlar'da düzenlenen ilk ve tek otomobil etkinliği olan OneLife Rally, beşinci yılında başlangıç noktası olarak Galataport İstanbul'u seçti.
Galataport İstanbul'daki Paket Postanesi'nin rıhtımında düzenlenen halka açık etkinlikte İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya gibi ülkelerden gelen 100'e yakın özel tasarım modifiye süper otomobil ve sahipleri otomobil meraklılarıyla buluştu.
Galataport İstanbul Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Mehmet Bali, burada yaptığı konuşmada, 200 yıl sonra erişime açılan sahil şeridinde tasarım ve mühendislik harikası süper otomobillerin tarih ve deniz ile buluştuğu söz konusu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Etkinlik dolayısıyla araç sahipleri ile gelen ziyaretçiler arasında çok samimi bir ortam oluştuğuna dikkati çeken Bali, "Bunun Galataport İstanbul'a çok benzer yönleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim de burada kurgulamaya çalıştığımız mahalle ortamı aslında, herkesi kucaklayan bir kurgu üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Yer altında inşa edilen kruvaziyer terminali ve dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemi inovasyonu sayesinde İstanbul ve Karaköy'ün tarihi Boğaz yürüyüş rotasına kavuştuğunu anlatan Bali, "Tarihi yarımada manzarası karşısındaki eşsiz konumuyla Galataport İstanbul, hayatı her rengiyle soluyabileceğiniz bir mahalle. Boğaz manzarasına karşı unutulmaz lezzetler, açık havada alışveriş keyfi, kültür sanat ve tarihle dolu büyük bir mahalle. Bunun dışında bir de kruvaziyer terminalimiz var. Burada da sahilin 200 yıl sonra erişime açılmasını sağlayan konu aslında bizim 29 bin metrekarelik bu terminali yerin altına inşa etmemizdir ve bu gerçekten çok etkileyici bir operasyon" ifadelerini kullandı.